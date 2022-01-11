По состоянию на 11 января в Ростовской области привито от гриппа 54 процента населения.

Новогодние праздники и каникулы в школах способствовали затуханию распространения гриппа и ОРВИ. Об этом в ходе заседания оперштаба 11 января сообщил главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев. На первой неделе января было зарегистрировано 22 случая гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что гораздо ниже эпидпорога. Из 11 обследованных у 7 был выявлен грипп А (N3N2). Это означает, что зараза продолжает циркулировать на территории региона. Однако сдержать заболевание позволяет успешная вакцинация. В Ростовской области от гриппа привито 54% населения, в Каменске — 58,7%.

