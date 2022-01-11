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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 11 января

Какой сегодня день: даты и события 11 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 11 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 января 2022 года.

  • Международный день «спасибо».  11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).
    С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.
  • День заповедников и национальных парков России. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.
    Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.
    11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.
  • Страшный день. Дата по старому стилю: 29 декабря. Страшный день получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.
  • День молока
  • День «Девочки обнимают мальчиков»
  • День поэзии на работе
  • День осведомленности о торговле людьми
  • День прыгания по лужам и обрызгивания друзей
  • День «Выучите свое имя на азбуке Морзе»
  • Всемирный день зарисовок
  • День тайного приятеля
  • Международный день равенства на работе
  • День опасности сигарет для вашего здоровья
  • День магазина путешествий

Знаменательные даты и события

  • 1909 В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка
  • 1940 В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
  • 1957 Руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк»
  • 1960 В СССР создан Центр подготовки космонавтов

Персоны

  • 1898  — 1938 Георгий Лангемак
    советский ученый, один из основных создателей реактивного миномета «Катюша»
  • 1906  — 2001
    Вера Романова
    русская Княжна императорской крови
  • 1928  — 2014
    Ариэль Шарон
    израильский военный деятель и политик, премьер-министр Израиля (2001-2006)
  • 1945  — 2017
    Георгий Тараторкин
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • р. 1965
    Виктория Платова
    российская писательница, автор детективных романов
  • р. 1972
    Константин Хабенский
    российский актер, режиссер, общественный деятель, Народный артист России

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