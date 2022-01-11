общество
Какой сегодня день: даты и события 11 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 января 2022 года.
- Международный день «спасибо». 11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).
С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.
- День заповедников и национальных парков России. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.
Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.
11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.
- Страшный день. Дата по старому стилю: 29 декабря. Страшный день получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.
- День молока
- День «Девочки обнимают мальчиков»
- День поэзии на работе
- День осведомленности о торговле людьми
- День прыгания по лужам и обрызгивания друзей
- День «Выучите свое имя на азбуке Морзе»
- Всемирный день зарисовок
- День тайного приятеля
- Международный день равенства на работе
- День опасности сигарет для вашего здоровья
- День магазина путешествий
Знаменательные даты и события
- 1909 В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка
- 1940 В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
- 1957 Руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк»
- 1960 В СССР создан Центр подготовки космонавтов
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- 1906 — 2001
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