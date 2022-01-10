Утром 10 января ледяной дождь покрыл скользкой коркой все дороги и тротуары в мкр. Заводском.

На льду автомобили кидало из стороны в сторону. Осложняли поездку ледяные надолбы. За девять дней зимних каникул дороги в этом отдаленном микрорайоне города не чистили ни разу.

Также опасно для жизни было передвигаться по Заводскому и пешком. Чтобы не растянуться на льду, люди шли по-над стеночкой и семенили мелкими шагами. В итоге многие опоздали на работу. Также не удалось вовремя добраться и тем, кто решил воспользоваться такси. Видимо, желающих воспользоваться такси было много и свободных машин на всех не хватало.