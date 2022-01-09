В воскресенье, 9 января, принять перед сном теплый душ, лечь спать до 23:00, отказаться от алкоголя и кофе, а также не курить порекомендовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В интервью РИА Новости Андрей Тяжельников рассказал, как правильно завершить длинные новогодние каникулы. Лучше в этот день не спешить, лихорадочно доделывая то, на что не хватило времени и сил на каникулах, а заняться подготовкой к рабочему 10 января. Спокойно привести в порядок одежду, заняться внешностью, обдумать рабочие планы. А с понедельника взять за правило делать по утрам небольшую бодрящую зарядку. Взбодриться эмоционально помогут также хорошая музыка, яркий свет, контрастный душ, завтрак с горячим ароматным кофе, если позволяет здоровье.