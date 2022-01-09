Как оказалось, антитела, которые вырабатываются после перенесенного ковида, могут проявлять агрессию по отношению к здоровым клеткам органов и тканей организма и атаковать их.

Это опасный процесс, который может нанести существенный вред организму. К такому выводу пришли исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе (США), сообщает издание Journal of Translational Medicine. Наблюдая в течение полугода за 177 медиками, которые переболели ковидом, специалисты обнаруживали у них антитела, обладающие способностью атаковать здоровые клетки организма и вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы. Также была выявлена следующая закономерность: чем тяжелее человек перенес болезнь, тем больше антител будет вырабатываться в его организме.

И, наконец, еще одно научное потрясение: согласно исследованиям ученых Института исследований приматов в Геттингене (Германия) основные антитела бессильны против нового омикрон-штамма. А потому новой инфекции пророчат быстрое распространение и доминирующую роль над другими штаммами.