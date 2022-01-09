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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Русло реки Северского Донца прочистили

Русло реки Северского Донца прочистили
Фото из архива.

общество

Русло реки Северского Донца прочистили

Опубликовано

В 2021 году на реках Дон и Северский Донец проводились дноуглубительные работы общим объемом 1 млн.  366,15 тыс. куб. м при помощи трех мощных земснарядов.

При помощи техники администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей на Дону были расчищены 28 перекатов на участках от входа в 132 канал до Кочетовского гидроузла и от Кочетовского гидроузла до 3121 км. А на реке Северский Донец расчистили четыре переката – от гироузла № 4 (Краснодонецкого) до устья.

В 2022 году дноуглубительные работы также планируется выполнить в объеме порядка двух млн кубометров, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

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