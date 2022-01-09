С 30 января 2022 года правопреемники умерших пенсионеров смогут подать заявление о выплате пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР через «Госуслуги».

При этом заявление должно быть подписано электронной подписью правопреемника, которую можно получить лично в МФЦ. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Извещать наследников будут через «Госуслуги» не позднее чем через 10 дней после получения документов о смерти пенсионера, а также при личном обращении в территориальный орган ПФР. В случае отсутствия личного кабинета на данном портале, наследник сможет получить извещение о распределении пенсионных накоплений через «Почту России» либо электронную почту, которую он должен указать в заявлении.