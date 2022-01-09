По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 8 на 9 января число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 349 человек (с 7 на 8 января на 318).

Всего за весь период пандемии по состоянию на 9 января на Дону заболели 196761 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в 53 городах и районах региона. В Каменске – 6 новых заболевших. За прошедшие сутки скончались еще 17 человек: 9 женщин в возрасте от 60 до 89 лет, 8 мужчин – от 56 до 83 лет. Выздоровели – 652 человека (за весь период – 178670). Коэффициент распространения инфекции по состоянию на 9 января – 0,66.