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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Количество заболевших ковидом на Дону стало постепенно увеличиваться

здоровье

Количество заболевших ковидом на Дону стало постепенно увеличиваться

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 8 на 9 января число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 349 человек (с 7 на 8 января на 318).

Всего за весь период пандемии по состоянию на 9 января на Дону заболели 196761 человек. 

Новые инфицированные зарегистрированы в 53 городах и районах региона. В Каменске – 6 новых заболевших. За прошедшие сутки скончались еще 17 человек: 9 женщин в возрасте от  60 до 89 лет, 8 мужчин – от 56 до 83 лет. Выздоровели – 652 человека (за весь период –  178670). Коэффициент распространения инфекции по состоянию на 9 января – 0,66.

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