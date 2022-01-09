общество
Какой сегодня день: даты и события 9 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 января 2022 года.
- Международный день хореографа. Этот праздник посвящен тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей. Любовь человечества к искусству танца, заложенная на генетическом уровне, проявилась столь широко и многогранно, приобрела столь множественные формы и черты, что стала требовать в определённый момент фиксации и сохранения накопленного опыта для дальнейшего его совершенствования и развития.
- День игры в прятки с зимой
- День статического электричества
- День благодарности правоохранительным органам
- День абрикоса
- День игры в Бога
- День путешествия на воздушном шаре
- Международный день хореографов
- День словесных ботаников
Знаменательные даты и события
- 1769 В России введены первые бумажные деньги – ассигнации
- 1877 Организовано Всероссийское театральное общество (сегодня – Союз театральных деятелей России)
- 1932 В руинах Монте-Альбан обнаружен клад 13 века, принадлежащий народности сапотеки