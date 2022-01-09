Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 января 2022 года.

Международный день хореографа. Этот праздник посвящен тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей. Любовь человечества к искусству танца, заложенная на генетическом уровне, проявилась столь широко и многогранно, приобрела столь множественные формы и черты, что стала требовать в определённый момент фиксации и сохранения накопленного опыта для дальнейшего его совершенствования и развития.

Этот праздник посвящен тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей. Любовь человечества к искусству танца, заложенная на генетическом уровне, проявилась столь широко и многогранно, приобрела столь множественные формы и черты, что стала требовать в определённый момент фиксации и сохранения накопленного опыта для дальнейшего его совершенствования и развития. День игры в прятки с зимой

День статического электричества

День благодарности правоохранительным органам

День абрикоса

День игры в Бога

День путешествия на воздушном шаре

Международный день хореографов

День словесных ботаников

Знаменательные даты и события