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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 9 января

Какой сегодня день: даты и события 9 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 9 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 января 2022 года.

  • Международный день хореографа. Этот праздник посвящен тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей. Любовь человечества к искусству танца, заложенная на генетическом уровне, проявилась столь широко и многогранно, приобрела столь множественные формы и черты, что стала требовать в определённый момент фиксации и сохранения накопленного опыта для дальнейшего его совершенствования и развития.
  • День игры в прятки с зимой
  • День статического электричества
  • День благодарности правоохранительным органам
  • День абрикоса
  • День игры в Бога
  • День путешествия на воздушном шаре
  • Международный день хореографов
  • День словесных ботаников

Знаменательные даты и события 

  • 1769 В России введены первые бумажные деньги – ассигнации
  • 1877 Организовано Всероссийское театральное общество (сегодня – Союз театральных деятелей России)
  • 1932 В руинах Монте-Альбан обнаружен клад 13 века, принадлежащий народности сапотеки

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