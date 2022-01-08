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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новые заболевшие ковидом зарегистрированы в 52 городах и районах Дона

здоровье

Новые заболевшие ковидом зарегистрированы в 52 городах и районах Дона

Опубликовано

За прошедшие сутки с 7 на 8 января число инфицированных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 318 человек. 

По данным областного правительство со ссылкой на Роспотребнадзор, наибольший процент вновь заболевших – 36,8% – приходится на возрастную категорию от 46 до 65 лет. По состоянию на 8 января коэффициент распространения инфекции – 0,65. Новые инфицированные зарегистрированы в 52 городах и районах региона. Каменск в этом списке на 12 месте – 5 заболевших за последние сутки. В ковидных госпиталях регионе сегодня находятся 1912 пациентов. За сутки с 7 на 8 января на Дону скончались 17 человек, выздоровели 608. На сегодняшний прошли полный курс вакцинации в регионе 1917,13 тыс. человек.

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