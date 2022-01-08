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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Медики обнародовали основные симптомы омикрон-штамма

В России определили количество россиян с иммунитетом к коронавирусу

здоровье

Медики обнародовали основные симптомы омикрон-штамма

Опубликовано

Британские врачи определили самые распространенные симптомы нового штамма коронавируса «омикрон». К ним относятся головная боль, насморк и боль в горле. 

Признаки «омикрона» практически в 75 процентах случаев схожи с основными проявлениями простуды, и отличаются от симптомов уханьского штамма и дельта-коронавируса. Об этом сообщает Express (express.co.uk). По мнению врачей, у заболевших новым омикрон-штамом ковид проходит в достаточно легкой форме. Главная проблема – это высокая контагиозность (заразность) вируса. Утверждается, что заразиться новым штаммом могут как переболевшие, так и вакцинированные. Напомним, случаи заражения с ноября 2021 г. выявлены в более чем в 100 странах, включая Россию.

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