Британские врачи определили самые распространенные симптомы нового штамма коронавируса «омикрон». К ним относятся головная боль, насморк и боль в горле.

Признаки «омикрона» практически в 75 процентах случаев схожи с основными проявлениями простуды, и отличаются от симптомов уханьского штамма и дельта-коронавируса. Об этом сообщает Express (express.co.uk). По мнению врачей, у заболевших новым омикрон-штамом ковид проходит в достаточно легкой форме. Главная проблема – это высокая контагиозность (заразность) вируса. Утверждается, что заразиться новым штаммом могут как переболевшие, так и вакцинированные. Напомним, случаи заражения с ноября 2021 г. выявлены в более чем в 100 странах, включая Россию.