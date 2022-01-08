Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 января 2022 года.

Собор Пресвятой Богородицы. На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. День компьютерного набора

День ванны с пеной

День войны с бедностью

День английской ириски

День узора в виде разноцветных ромбиков

День вращения Земли

День наблюдения за мужчинами

День защиты кожи зимой

День распространения радости

День карты визуализации

Знаменательные даты и события