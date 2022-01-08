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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 8 января

Какой сегодня день: даты и события 8 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 8 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 января 2022 года.

  • Собор Пресвятой Богородицы. На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.
  • День компьютерного набора
  • День ванны с пеной
  • День войны с бедностью
  • День английской ириски
  • День узора в виде разноцветных ромбиков
  • День вращения Земли
  • День наблюдения за мужчинами
  • День защиты кожи зимой
  • День распространения радости
  • День карты визуализации

Знаменательные даты и события

  • 1709 В Москве издан «Брюсов календарь»
  • 1851 Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится
  • 1861 В Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света»
  • 1942 Началась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны
  • 1957 Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам

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