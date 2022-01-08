общество
Какой сегодня день: даты и события 8 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 января 2022 года.
- Собор Пресвятой Богородицы. На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.
- День компьютерного набора
- День ванны с пеной
- День войны с бедностью
- День английской ириски
- День узора в виде разноцветных ромбиков
- День вращения Земли
- День наблюдения за мужчинами
- День защиты кожи зимой
- День распространения радости
- День карты визуализации
Знаменательные даты и события
- 1709 В Москве издан «Брюсов календарь»
- 1851 Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится
- 1861 В Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света»
- 1942 Началась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны
- 1957 Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам