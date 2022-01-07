После пробуждения в постели полезно немного поваляться, сделать несложные упражнения.

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов из Москвы рассказал в интервью радио Sputnik, как правильно вставать утром. По мнению медика полежать в постели в свое удовольствие, потянуться, встать без спешки – весьма полезный для здоровья способ, чтобы начать новый день. Если резко принять горизонтальное положение, также резко возрастет нагрузка на систему кровообращения. Это чревато ортостатическим коллапсом: потерей давления крови, а также головокружением. Человек может потерять равновесие и упасть, что особенно опасно для пожилых людей. Доктор рекомендует после звонка будильника на пару минут остаться в постели и размять застоявшиеся мышцы: потянуть пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. После этого можно постепенно вставать. И, конечно же, после утренних процедур хорошо бы найти время для небольшой зарядки.