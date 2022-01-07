7 января в Каменске выдалось теплым, с малооблачной погодой. К 15.00 столбики термометров поднимутся до +4…+7 градусов. Ветер западный умеренный 3-5 м/с.

Осадков не предвидится. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с. Уже ночью температура постепенно начнет понижаться до -2…-5 градусов, и 8 января по прогнозам синоптиков достигнет -2…0 градусов в дневные часы. Последний день новогодних каникул будет относительно теплым. 9 января днем ожидается +2, ночью – -3…-5 градусов без осадков.

Согласно данным Гидрометцентра России, уже 12 января город вновь окажется во власти морозов. Днем синоптики обещают -4…-10, ночью до -16…-19 градусов ниже нуля.