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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Старый Новый год Каменск окажется во власти морозов

В Каменском районе подорожал проезд на автобусах

общество

На Старый Новый год Каменск окажется во власти морозов

Опубликовано

7 января в Каменске выдалось теплым, с малооблачной погодой. К 15.00 столбики термометров поднимутся до +4…+7 градусов. Ветер западный умеренный 3-5 м/с.  

Осадков не предвидится. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с. Уже ночью температура постепенно начнет понижаться до -2…-5 градусов, и 8 января по прогнозам синоптиков достигнет -2…0 градусов в дневные часы. Последний день новогодних каникул будет относительно теплым. 9 января днем ожидается +2, ночью – -3…-5 градусов без осадков. 

Согласно данным Гидрометцентра России, уже 12 января город вновь окажется во власти морозов. Днем синоптики обещают -4…-10, ночью до -16…-19 градусов ниже нуля.  

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