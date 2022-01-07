По данным областного правительство со ссылкой на Роспотребнадзор с 6 на 7 января число число инфицированных коронавирусом жителей региона увеличилось на 305 человек. Общее количество заболевших по состоянию на 7 января составило 196094 дончан.

Новые заболевшие зарегистрированы в 52 городах и районах региона. В рейтинге заболеваемости Каменск по состоянию на 7 января находится на 12 месте – 5 новых случаев инфицирования. Сегодня наибольший процент заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет. Список скончавшихся от ковида за прошедшие сутки пополнили еще 16 человек: 8 женщин от 76 до 94 лет, 8 мужчин от 44 до 85 лет. Всего за весь период пандемии в регионе выздоровели 177410 человек, за сутки – 378. Коэффициент распространения инфекции – 0,66.