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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Кто в Каменске решил проблему гололеда

Кто в Каменске решил проблему гололеда
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

Кто в Каменске решил проблему гололеда

Опубликовано

Не иначе, как рождественским чудом, каменчане называют тот факт, что именно 7 января на многих дорогах и тротуарах лед растаял: в городе потеплело до +4.

Возможности передвигаться по участкам чистого асфальта на все еще покрытых льдом дорогах рады и пешеходы, и водители.

В течение нескольких дней все тротуары и большинство дорог в Каменске походили на каток — дорогу до ближайшего магазина мог осилить либо вооруженный противоскользящими накладками на обувь, либо ловкач, умеющий виртуозно передвигаться по льду с водой.

Отметим, что прошлогодний подрядчик ООО «Компас 1» ругать за скользоту несправедливо. Проблемы с гололедом в Каменске на новогодних каникулах возникли из-за того, что администрация города не удосужилась заранее выбрать подрядчика по зимней уборке дорог. Если снег с дорог по мере возможности сгребал «Компас 1» на условиях дополнительного договора, то тротуары убирать попросту некому.

Кстати, по прогнозу погоды 8 и 9 января в Каменске будут морозными и весь лед вряд ли растает. А это значит, что первый рабочий день нового 2022 года вполне вероятно будет скользким, как и во время каникул.

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