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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 7 января

Какой сегодня день: даты и события 7 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 7 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 января 2022 года.

  • Рождество Христово у восточных христиан. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.
  • Международный день программистов
  • День темпуры
  • День победы над Наполеоном Бонапартом
  • Международный день глупой походки
  • День распутывания лыжных следов
  • День выпускания газов
  • День «Я больше не собираюсь это терпеть»
  • День прялки

Знаменательные даты и события

  • 1610 Галилео Галилей открыл спутники Юпитера
  • 1852 В Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка
  • 1928 Начались летные испытания самолета У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны

Персоны

  • 1803 — 1847
    Николай Языков
    русский поэт
  • 1891 — 1959
    Борис Лавренев
    советский прозаик, драматург
  • 1912 — 1976
    Иван Якубовский
    советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза
  • р. 1948
    Наталья Гвоздикова
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • р. 1972
    Светлана Журова
    российская конькобежка, олимпийская чемпионка, общественный деятель

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