Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 января 2022 года.

Рождество Христово у восточных христиан. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. Международный день программистов

День темпуры

День победы над Наполеоном Бонапартом

Международный день глупой походки

День распутывания лыжных следов

День выпускания газов

День «Я больше не собираюсь это терпеть»

День прялки

Знаменательные даты и события

1610 Галилео Галилей открыл спутники Юпитера

1852 В Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка

1928 Начались летные испытания самолета У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны

Персоны