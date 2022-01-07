общество
Какой сегодня день: даты и события 7 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 января 2022 года.
- Рождество Христово у восточных христиан. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.
- Международный день программистов
- День темпуры
- День победы над Наполеоном Бонапартом
- Международный день глупой походки
- День распутывания лыжных следов
- День выпускания газов
- День «Я больше не собираюсь это терпеть»
- День прялки
Знаменательные даты и события
- 1610 Галилео Галилей открыл спутники Юпитера
- 1852 В Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка
- 1928 Начались летные испытания самолета У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны
Персоны
- 1803 — 1847
Николай Языков
русский поэт
- 1891 — 1959
Борис Лавренев
советский прозаик, драматург
- 1912 — 1976
Иван Якубовский
советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза
- р. 1948
Наталья Гвоздикова
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
- р. 1972
Светлана Журова
российская конькобежка, олимпийская чемпионка, общественный деятель