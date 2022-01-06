Законопроект, предлагающий ввести льготную ставку по ипотечному кредит 3% для семей с тремя и более детьми, направлен на заключение в Правительство РФ.

Согласно законопроекту, подготовили который депутаты «Справедливой России — За правду», с 1 января 2021 г. процентную ставку по ипотеке предлагается субсидировать до уровня 3% на весь срок ее действия. Такой размер льготной ставки будет распространяться на покупку нового готового жилья у застройщиков, приобретение квартиры или частного дома с участком земли на вторичном рынке, погашение ранее выданных кредитов вне зависимости от даты их выдачи на те же цели.

Отметим, на данный момент льготная ставка ипотечного кредита для семей с двумя детьми составляет 6 %.