По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на 6 января общее количество заболевших ковидом за весь период пандемии в Ростовской области составило 195789 человек.

За сутки с 5 на 6 января в регионе заболели 293 дончанина. Коэффициент распространения инфекции – 0,71. Новые заболевшие зарегистрированы в 53 городах и районах из 55. По-прежнему в списке городов-лидеров по заболеваемости Ростов (111 чел.), Таганрог (14), Шахты (14), Волгодонск (11). Каменск на 18-м месте – 4 новых случая заболевания ковидом. В процентном соотношении большинство инфицированных входят в возрастную категорию от 46 до 65 лет (33,8%), на втором месте – люди от 18 до 45 лет (31,8%). За прошедшие сутки в регионе от ковида скончались 19 человек: 11 женщин и 8 мужчин, выздоровели – 302 жителя области.