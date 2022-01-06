24 декабря члены правления общественной федерации бокса в Каменске посетили боксерские залы, входящие в федерацию и вручили новогодние подарки.

По предварительному согласованию, тренерам по боксу СШОР №2 для работы в залах были вручены: Олегу Головкову – профессиональный защитный пояс, Вячеславу Шестопалову – боксерский мешок. Тренеру Армену Маргаряну в зал подарили набивные мячи (медболы). Персональное поощрение от учредителя и члена президиума федерации бокса Шамиля Далгатова получил юный боксер Никита Галицин, который стабильно демонстрирует отличные результаты на ринге.

Напомним, в новогоднем поздравлении принимали участие председатель правления Расул Исаев, заместитель председателя, тренер по боксу Армен Маргарян, учредители и члены президиума федерации бокса Евгений Карасев, Шамиль Далгатов, Заурбек Зайнутдинов, Роман Сапогов.

Цель новогоднего визита членов федерации – не только поздравить с праздником, а познакомиться, поддержать и мотивировать на новые достижения юные спортивные дарования. Кстати, уже этой весной будут отобраны самые успешные юные спортсмены, которым федерация бокса организует спортивно-туристическую поездку на Северный Кавказ.