Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменская федерация бокса поздравила каменских боксеров с Новым годом

Каменская федерация бокса поздравила каменских боксеров с Новым годом

спорт

Каменская федерация бокса поздравила каменских боксеров с Новым годом

Опубликовано

24 декабря члены правления общественной федерации бокса в Каменске посетили боксерские залы, входящие в федерацию и вручили новогодние подарки.

По предварительному согласованию, тренерам по боксу СШОР №2 для работы в залах были вручены: Олегу Головкову – профессиональный защитный пояс, Вячеславу Шестопалову – боксерский мешок. Тренеру Армену Маргаряну в зал подарили набивные мячи (медболы). Персональное поощрение от учредителя и члена президиума федерации бокса Шамиля Далгатова получил юный боксер Никита Галицин, который стабильно демонстрирует отличные результаты на ринге.
Напомним, в новогоднем поздравлении принимали участие председатель правления Расул Исаев, заместитель председателя, тренер по боксу Армен Маргарян, учредители и члены президиума федерации бокса Евгений Карасев, Шамиль Далгатов, Заурбек Зайнутдинов, Роман Сапогов.
Цель новогоднего визита членов федерации – не только поздравить с праздником, а познакомиться, поддержать и мотивировать на новые достижения юные спортивные дарования. Кстати, уже этой весной будут отобраны самые успешные юные спортсмены, которым федерация бокса организует спортивно-туристическую поездку на Северный Кавказ.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике спорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Анонсы

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

анонс номера

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

Автор: 05.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Мост на трассе М4 «Дон» через Северский Донец добили большегрузы

транспорт

На трассе М4 «Дон» начался демонтаж старого моста через Северский Донец

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского пробок нет

транспорт

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского пробок нет

В Каменске обещают вычищать лед по погоде

транспорт

В новогодние выходные по Каменску и району количество автобусов сократится

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

анонс номера

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

Как добраться из Ростова-на-Дону в парк «Лога»

транспорт

Как добраться из Ростова-на-Дону в парк «Лога»

Реклама
Вверх