общество
Какой сегодня день: даты и события 6 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 января 2022 года.
- Рождественский сочельник у восточных христиан. Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.
- День «Позовите поэта на обед»
- День песочного печенья
- День бобов
- День яблони
- Всемирный день детей-сирот войны
- День технологий
- День обнимашек
Знаменательные даты и события
- 1813 Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны
- 1834 Гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна Российской империи
- 1884 Подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения
- 1943 В СССР введены погоны для личного состава Советской Армии