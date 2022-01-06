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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 6 января

Какой сегодня день: даты и события 6 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 6 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 января 2022 года.

  • Рождественский сочельник у восточных христиан. Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.
  • День «Позовите поэта на обед»
  • День песочного печенья
  • День бобов
  • День яблони
  • Всемирный день детей-сирот войны
  • День технологий
  • День обнимашек

Знаменательные даты и события

  • 1813 Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны
  • 1834 Гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна Российской империи
  • 1884 Подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения
  • 1943 В СССР введены погоны для личного состава Советской Армии

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