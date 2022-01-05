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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Расписание рождественских служб в храмах Каменска, Каменского района и Донецка

Расписание служб и Великого освящения воды в приходах Каменска и Каменского района

религия

Расписание рождественских служб в храмах Каменска, Каменского района и Донецка

Опубликовано

7 января отмечается Рождество Христово. По этому случаю в храмах пройдут торжественные богослужения. Для удобства верующих предлагаем расписание рождественских служб.

Каменский Свято-Покровский храм

6 января. Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник (день строгого поста) 

  • 8.00 – Царские часы. Великая вечерня и литургия св. Василия Великого  
  • 17.00 – Всенощное бдение
  • 23.00 – Праздничное ночное богослужение. Часы. Литургия

7 января. Великий праздник Рождества Христова

  • 17.00 – Вечернее богослужение

8 января. Собор Пресвятой Богородицы 

  • 8.30 – Часы. Литургия. Молебен, лития
  • 17.00 – Всенощное бдение

Каменский Свято-Троицкий храм

(поселок Южный) 

6 января

  • 7.00 – Царские часы
  • 8.00 – Божественная литургия 
  • 14.00 – Вечернее богослужение

7 января

  • 00.00 – Праздничная божественная литургия

Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших

(недалеко от парка Победы)

6 января

  • 9.00 – Литургия 
  • 17.00 – Вечерня
  • 23.30 – Праздничное Рождественское богослужение

7 января

  • 17.00 – Рождественский молебен

8 января

  • 9.00 – Литургия
  • 17.00 – Вечернее Богослужение

Каменский храм Святой Анны Кашинской

(мкр. Заводской)

6 января

  • 8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого
  • 14.00 – Всенощное бдение

7 января

  • 8.30 – Праздничная рождественская литургия

Каменский приход Почаевской иконы Божией матери 

(комбинат)

6 января

  • 9.00 – Рождественское богослужение

7 января

  • 9.00 – Божественная литургия

Каменский Храм Преображения Господня

(мкр. Лиховской)

6 января 

  • 8.00 — Царские часы. Литургия св. Василия Великого
  • 15.00 – Всенощное бдение

7 января

  • 7.00 – Праздничная рождественская литургия
  • 15.00 – Всенощное бдение

Каменский Храм Андрея Первозванного

(мкр. Лиховской)

7 января

  • 8.30 – Часы. Литургия

Храм святого Сергия Радонежского

(парк «Лога»)

6 января

  • 8.30 – Царские часы, божественная литургия
  • 14.00 – Вечернее богослужение

7 января

  • 8.30 – Часы. Литургия
  • 14.00 – Вечернее богослужение

8 января

  • 8.30 – Часы. Литургия. Молебен
  • 14.00 – Вечернее богослужение

Храм Святителя Николая

(хутор Ст. Станица)

6 января

  • 8.00 – Часы. Вечерня с литургией св. Василия Великого

7 января

  • 00.00 – Всенощное бдение, литургия Иоанна Златоуста
  • 15.00 – Вечерня Рождества 

8 января

  • 8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
  • 15.00 – Всенощное бдение

Богдановский Свято-Никольский храм

6 января

  • 8.30 – Царские часы. Вечерня с литургией св. Василия Великого 
  • 17.00 — Великое повечерие. Утреня 

7 января

  • 8.30 — Рождественская литургия 

8 января

  • 8.30 – Молебен

Храм Георгия Победоносца

(х.Лихой)

6 января

  • 16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
  • 23.30 – Часы

7 января

  • 00.00 – Праздничная божественная литургия

Калитвенский Свято-Успенский храм

6 января

  • 7.30 – Царские часы. Божественная литургия
  • 12.00 – Всенощное бдение
  • 23.30 – Часы. Праздничная Божественная литургия. Рождественские угощения.

Церковный автобус для каменских прихожан отправляется из мкр. Заводского (клуб) примерно в 22.30. 

8 января

  • 14.00 – Всенощное бдение

9 января

  • 8.00 – Часы, божественная литургия. Рождественский концерт.

Храм Державной иконы Божией Матери

(Донецк)

6 января

  • 7.45 – Исповедь. Утреннее богослужение 
  • 9.00 – Божественная литургия св. Василия Великого. Святое причастие
  • 15.00 – Великое повечерие. Исповедь

7 января

  • 7.45 – Начало чтения часов
  • 8.00 – Праздничная Божественная литургия. Святое причастие. Раздача подарков

8 января

  • 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь

Храме святой блаженной Матроны Московской 

(пос. Двадцатка)

6 января

  • 8.00 – Царские часы, литургия Василия Великого
  • 14.00 – Всенощное бдение

7 января

  • 8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
  • 10.00 – Молебен, по окончании детский утренник и раздача сладостей детям

8 января

  • 14.00 – Всенощное бдение

Гундоровский Свято-Успенский храм

(п. Гундоровский)

6 января 

  • 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь Причастие. День строгого поста

15.00 – Великое повечерие. Утреня. 1-й час

7 января 

  • 00.00 – Утреня
  • 8.00 – Литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь. Причастие

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