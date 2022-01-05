7 января отмечается Рождество Христово. По этому случаю в храмах пройдут торжественные богослужения. Для удобства верующих предлагаем расписание рождественских служб.

Каменский Свято-Покровский храм

6 января. Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник (день строгого поста)

8.00 – Царские часы. Великая вечерня и литургия св. Василия Великого

17.00 – Всенощное бдение

23.00 – Праздничное ночное богослужение. Часы. Литургия

7 января. Великий праздник Рождества Христова

17.00 – Вечернее богослужение

8 января. Собор Пресвятой Богородицы

8.30 – Часы. Литургия. Молебен, лития

17.00 – Всенощное бдение

Каменский Свято-Троицкий храм

(поселок Южный)

6 января

7.00 – Царские часы

8.00 – Божественная литургия

14.00 – Вечернее богослужение

7 января

00.00 – Праздничная божественная литургия

Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших

(недалеко от парка Победы)

6 января

9.00 – Литургия

17.00 – Вечерня

23.30 – Праздничное Рождественское богослужение

7 января

17.00 – Рождественский молебен

8 января

9.00 – Литургия

17.00 – Вечернее Богослужение

Каменский храм Святой Анны Кашинской

(мкр. Заводской)

6 января

8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого

14.00 – Всенощное бдение

7 января

8.30 – Праздничная рождественская литургия

Каменский приход Почаевской иконы Божией матери

(комбинат)

6 января

9.00 – Рождественское богослужение

7 января

9.00 – Божественная литургия

Каменский Храм Преображения Господня

(мкр. Лиховской)

6 января

8.00 — Царские часы. Литургия св. Василия Великого

15.00 – Всенощное бдение

7 января

7.00 – Праздничная рождественская литургия

15.00 – Всенощное бдение

Каменский Храм Андрея Первозванного

(мкр. Лиховской)

7 января

8.30 – Часы. Литургия

Храм святого Сергия Радонежского

(парк «Лога»)

6 января

8.30 – Царские часы, божественная литургия

14.00 – Вечернее богослужение

7 января

8.30 – Часы. Литургия

14.00 – Вечернее богослужение

8 января

8.30 – Часы. Литургия. Молебен

14.00 – Вечернее богослужение

Храм Святителя Николая

(хутор Ст. Станица)

6 января

8.00 – Часы. Вечерня с литургией св. Василия Великого

7 января

00.00 – Всенощное бдение, литургия Иоанна Златоуста

15.00 – Вечерня Рождества

8 января

8.00 – Литургия Иоанна Златоуста

15.00 – Всенощное бдение

Богдановский Свято-Никольский храм

6 января

8.30 – Царские часы. Вечерня с литургией св. Василия Великого

17.00 — Великое повечерие. Утреня

7 января

8.30 — Рождественская литургия

8 января

8.30 – Молебен

Храм Георгия Победоносца

(х.Лихой)

6 января

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

23.30 – Часы

7 января

00.00 – Праздничная божественная литургия

Калитвенский Свято-Успенский храм

6 января

7.30 – Царские часы. Божественная литургия

12.00 – Всенощное бдение

23.30 – Часы. Праздничная Божественная литургия. Рождественские угощения.

Церковный автобус для каменских прихожан отправляется из мкр. Заводского (клуб) примерно в 22.30.

8 января

14.00 – Всенощное бдение

9 января

8.00 – Часы, божественная литургия. Рождественский концерт.

Храм Державной иконы Божией Матери

(Донецк)

6 января

7.45 – Исповедь. Утреннее богослужение

9.00 – Божественная литургия св. Василия Великого. Святое причастие

15.00 – Великое повечерие. Исповедь

7 января

7.45 – Начало чтения часов

8.00 – Праздничная Божественная литургия. Святое причастие. Раздача подарков

8 января

15.00 – Всенощное бдение. Исповедь

Храме святой блаженной Матроны Московской

(пос. Двадцатка)

6 января

8.00 – Царские часы, литургия Василия Великого

14.00 – Всенощное бдение

7 января

8.00 – Литургия Иоанна Златоуста

10.00 – Молебен, по окончании детский утренник и раздача сладостей детям

8 января

14.00 – Всенощное бдение

Гундоровский Свято-Успенский храм

(п. Гундоровский)

6 января

8.00 – Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь Причастие. День строгого поста

15.00 – Великое повечерие. Утреня. 1-й час

7 января