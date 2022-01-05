религия
Расписание рождественских служб в храмах Каменска, Каменского района и Донецка
7 января отмечается Рождество Христово. По этому случаю в храмах пройдут торжественные богослужения. Для удобства верующих предлагаем расписание рождественских служб.
Каменский Свято-Покровский храм
6 января. Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник (день строгого поста)
- 8.00 – Царские часы. Великая вечерня и литургия св. Василия Великого
- 17.00 – Всенощное бдение
- 23.00 – Праздничное ночное богослужение. Часы. Литургия
7 января. Великий праздник Рождества Христова
- 17.00 – Вечернее богослужение
8 января. Собор Пресвятой Богородицы
- 8.30 – Часы. Литургия. Молебен, лития
- 17.00 – Всенощное бдение
Каменский Свято-Троицкий храм
(поселок Южный)
6 января
- 7.00 – Царские часы
- 8.00 – Божественная литургия
- 14.00 – Вечернее богослужение
7 января
- 00.00 – Праздничная божественная литургия
Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших
(недалеко от парка Победы)
6 января
- 9.00 – Литургия
- 17.00 – Вечерня
- 23.30 – Праздничное Рождественское богослужение
7 января
- 17.00 – Рождественский молебен
8 января
- 9.00 – Литургия
- 17.00 – Вечернее Богослужение
Каменский храм Святой Анны Кашинской
(мкр. Заводской)
6 января
- 8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого
- 14.00 – Всенощное бдение
7 января
- 8.30 – Праздничная рождественская литургия
Каменский приход Почаевской иконы Божией матери
(комбинат)
6 января
- 9.00 – Рождественское богослужение
7 января
- 9.00 – Божественная литургия
Каменский Храм Преображения Господня
(мкр. Лиховской)
6 января
- 8.00 — Царские часы. Литургия св. Василия Великого
- 15.00 – Всенощное бдение
7 января
- 7.00 – Праздничная рождественская литургия
- 15.00 – Всенощное бдение
Каменский Храм Андрея Первозванного
(мкр. Лиховской)
7 января
- 8.30 – Часы. Литургия
Храм святого Сергия Радонежского
(парк «Лога»)
6 января
- 8.30 – Царские часы, божественная литургия
- 14.00 – Вечернее богослужение
7 января
- 8.30 – Часы. Литургия
- 14.00 – Вечернее богослужение
8 января
- 8.30 – Часы. Литургия. Молебен
- 14.00 – Вечернее богослужение
Храм Святителя Николая
(хутор Ст. Станица)
6 января
- 8.00 – Часы. Вечерня с литургией св. Василия Великого
7 января
- 00.00 – Всенощное бдение, литургия Иоанна Златоуста
- 15.00 – Вечерня Рождества
8 января
- 8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
- 15.00 – Всенощное бдение
Богдановский Свято-Никольский храм
6 января
- 8.30 – Царские часы. Вечерня с литургией св. Василия Великого
- 17.00 — Великое повечерие. Утреня
7 января
- 8.30 — Рождественская литургия
8 января
- 8.30 – Молебен
Храм Георгия Победоносца
(х.Лихой)
6 января
- 16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
- 23.30 – Часы
7 января
- 00.00 – Праздничная божественная литургия
Калитвенский Свято-Успенский храм
6 января
- 7.30 – Царские часы. Божественная литургия
- 12.00 – Всенощное бдение
- 23.30 – Часы. Праздничная Божественная литургия. Рождественские угощения.
Церковный автобус для каменских прихожан отправляется из мкр. Заводского (клуб) примерно в 22.30.
8 января
- 14.00 – Всенощное бдение
9 января
- 8.00 – Часы, божественная литургия. Рождественский концерт.
Храм Державной иконы Божией Матери
(Донецк)
6 января
- 7.45 – Исповедь. Утреннее богослужение
- 9.00 – Божественная литургия св. Василия Великого. Святое причастие
- 15.00 – Великое повечерие. Исповедь
7 января
- 7.45 – Начало чтения часов
- 8.00 – Праздничная Божественная литургия. Святое причастие. Раздача подарков
8 января
- 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь
Храме святой блаженной Матроны Московской
(пос. Двадцатка)
6 января
- 8.00 – Царские часы, литургия Василия Великого
- 14.00 – Всенощное бдение
7 января
- 8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
- 10.00 – Молебен, по окончании детский утренник и раздача сладостей детям
8 января
- 14.00 – Всенощное бдение
Гундоровский Свято-Успенский храм
(п. Гундоровский)
6 января
- 8.00 – Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь Причастие. День строгого поста
15.00 – Великое повечерие. Утреня. 1-й час
7 января
- 00.00 – Утреня
- 8.00 – Литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь. Причастие