Диетолог их Москвы дала рекомендации по диете, которую стоит соблюдать после обильных застолий.

Разгрузка на печеных яблоках – эффективный и полезный способ восстановить вес после праздничного переедания. Об этом сообщает информационное агенство «Москва» со ссылкой на заведующую консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерину Бурляеву.

Медик считает, что универсальный разгрузочный день должен включать рыбу или нежирное мясо с овощами, а также творог или яблоки. Легче будут переноситься разгрузка на белковых продуктах животного происхождения. Но эффект будет уступать разгрузке на яблоках, особенно печеных, которые, ко всему прочему, показаны людям с хроническим гастритом.

Также в разгрузочный рацион можно включать диетическое мясо курицы, индейки, кролика и нежирную рыбу, например, треску или хек. Важный пункт в диете – вода, пить ее необходимо не менее 1,5-2 литров в день.