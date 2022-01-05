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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

После праздничного переедания разгружаться лучше на печеных яблоках

После праздничного переедания разгружаться лучше на печеных яблоках

здоровье

После праздничного переедания разгружаться лучше на печеных яблоках

После праздничного переедания разгружаться лучше на печеных яблоках

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Диетолог их Москвы дала рекомендации по диете, которую стоит соблюдать после обильных застолий.

Разгрузка на печеных яблоках – эффективный и полезный способ восстановить вес после праздничного переедания. Об этом сообщает информационное агенство «Москва» со ссылкой на заведующую консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерину Бурляеву.

Медик считает, что универсальный разгрузочный день должен включать рыбу или нежирное мясо с овощами, а также творог или яблоки. Легче будут переноситься разгрузка на белковых продуктах животного происхождения. Но эффект будет уступать разгрузке на яблоках, особенно печеных, которые, ко всему прочему, показаны людям с хроническим гастритом.

Также в разгрузочный рацион можно включать диетическое мясо курицы, индейки, кролика и нежирную рыбу, например, треску или хек. Важный пункт в диете – вода, пить ее необходимо не менее 1,5-2 литров в день.

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