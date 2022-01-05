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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

анонс номера

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

Опубликовано

Стартовый номер газеты вышел 5 января — ровно в тот же день, что и 27 лет назад, когда каменчане увидели самый первый номер новой городской газеты «ПИК». Так что у издания 5 января день рождения.

Надеемся, читатели извинят нас, что «ПИК» №1 2022 года из-за долгих праздников тоньше обычного, но редакция постаралась учесть все читательские интересы текущей недели.

Первая полоса №1 удивит необычным цветом – сиреневым, что само по себе является новостью года. Дело в том, что институт цвета Pantone, чьими разработками пользуются дизайнеры всего мира, назвал главный оттенок 2022 года — синий с фиолетово-красным подтоном, или — Pantone 17-3938 Very Peri.

Цвет очень близок к цветку барвинку, но учредители утверждают, что это совершенно новый оттенок, составленный искусственно. Он символизирует глобальные преобразования и инновации в мире. Так что, в течение года оттенок Very Peri появится в моде, рекламе, дизайне и, говорят, даже автомобилестроении.

С Новым годом, дорогие читатели, и наступающим Рождеством!

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

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Анонсы

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

анонс номера

Первый в новом году «ПИК» вышел в новом цвете

Автор: 05.01.2022
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