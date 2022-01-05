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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» сильный туман

транспорт

На трассе М4 «Дон» сильный туман

Опубликовано

Видимость на федеральной дороге очень слабая, местами около 20 метров, не больше.

Согласно прогнозам синоптиков, вероятность сохранения густого тумана на трассе сохранится до завтрашнего утра.

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