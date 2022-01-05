Другое в рубрике транспорт
транспорт
На трассе М4 «Дон» начался демонтаж старого моста через Северский Донец
Демонтаж - это первый этап строительства нового автомобильного моста.
транспорт
На трассе М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского пробок нет
4 января от наледи и снега были вычищена не только полосы движения в обоих направлениях, но...
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Снегопад не помешал движению автомобилей на трассе М4 «Дон»
3 января во время обильного снегопада движение автомобилей по трассе М4 «Дон» в обоих направлениях было...
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Каменские дороги превратились в одноколейки
3 января из-за морозов снежная каша на дорогах Каменска-Шахтинского превратилась в ледяные надолбы. Многие улицы города...
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Как добраться из Ростова-на-Дону в парк «Лога»
Новогодние каникулы — отличный повод отправиться на прогулку в парк «Лога», расположенный в х. Старая Станица...
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В новогодние выходные по Каменску и району количество автобусов сократится
С 1 по 9 января автобусы Каменского и Глубокинского ПАТП будут ходить по сокращенному расписанию. К...
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Январь на Дону начался с плюсовых температур, гололеда и тумана
Спасатели сообщают об ухудшении погодных условий с 1 января 2022 года – в регионе ожидаются гололед...