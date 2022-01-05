Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 января 2022 года.

Международный разгрузочный день. Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. Много.

Съедаются тазики салатов, несколько вариантов горячего, выпивается море шампанского и более крепких напитков, некоторые, особо стойкие, почти под утро добираются до десертов, остальные приступают к торту только вечером 1-го января.

В рамках борьбы с ожирением и лишним весом сервис здорового питания Daily-menu.ru совместно с проектом Календарь Событий, по инициативе участников сообществ, решили учредить Международный разгрузочный день. Впервые праздник был отмечен 5 января 2018 года.

Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. Много. Съедаются тазики салатов, несколько вариантов горячего, выпивается море шампанского и более крепких напитков, некоторые, особо стойкие, почти под утро добираются до десертов, остальные приступают к торту только вечером 1-го января. В рамках борьбы с ожирением и лишним весом сервис здорового питания Daily-menu.ru совместно с проектом Календарь Событий, по инициативе участников сообществ, решили учредить Международный разгрузочный день. Впервые праздник был отмечен 5 января 2018 года. Международный день бойскаутов. Для многих представителей старшего и среднего поколения россиян слово «скаут» (англ. scout) долгое время ассоциировалось с молодежным движением, являвшимся частью культуры западного мира, аналогом которого в России было пионерское движение. Это представление и верно, и нет.

Для многих представителей старшего и среднего поколения россиян слово «скаут» (англ. scout) долгое время ассоциировалось с молодежным движением, являвшимся частью культуры западного мира, аналогом которого в России было пионерское движение. Это представление и верно, и нет. Фестиваль льда и снега – Китай

День маленьких историй

День взбитых сливок

День клубники – Япония

День кето–диеты

День птиц

Международный день бойскаутов

День сценариста

Международный разгрузочный день

Знаменательные даты и события

1731 В Москве зажглись первые уличные фонари

1762 На российский престол вступил Петр III

1949 Принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)

Персоны