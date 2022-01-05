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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 5 января

Какой сегодня день: даты и события 5 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 5 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 января 2022 года.

  • Международный разгрузочный день. Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. Много.
    Съедаются тазики салатов, несколько вариантов горячего, выпивается море шампанского и более крепких напитков, некоторые, особо стойкие, почти под утро добираются до десертов, остальные приступают к торту только вечером 1-го января.
    В рамках борьбы с ожирением и лишним весом сервис здорового питания Daily-menu.ru совместно с проектом Календарь Событий, по инициативе участников сообществ, решили учредить Международный разгрузочный день. Впервые праздник был отмечен 5 января 2018 года.
  • Международный день бойскаутов. Для многих представителей старшего и среднего поколения россиян слово «скаут» (англ. scout) долгое время ассоциировалось с молодежным движением, являвшимся частью культуры западного мира, аналогом которого в России было пионерское движение. Это представление и верно, и нет.
  • Фестиваль льда и снега – Китай
  • День маленьких историй
  • День взбитых сливок
  • День клубники – Япония
  • День кето–диеты
  • День птиц
  • Международный день бойскаутов
  • День сценариста
  • Международный разгрузочный день

Знаменательные даты и события

  • 1731 В Москве зажглись первые уличные фонари
  • 1762 На российский престол вступил Петр III
  • 1949 Принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)

Персоны 

  • 1932  — 1999
    Раиса Горбачева
    советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева
  • р. 1969
    Мэрилин Мэнсон
    американский музыкант, певец, актер

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