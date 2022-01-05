общество
Какой сегодня день: даты и события 5 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 января 2022 года.
- Международный разгрузочный день. Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. Много.
Съедаются тазики салатов, несколько вариантов горячего, выпивается море шампанского и более крепких напитков, некоторые, особо стойкие, почти под утро добираются до десертов, остальные приступают к торту только вечером 1-го января.
В рамках борьбы с ожирением и лишним весом сервис здорового питания Daily-menu.ru совместно с проектом Календарь Событий, по инициативе участников сообществ, решили учредить Международный разгрузочный день. Впервые праздник был отмечен 5 января 2018 года.
- Международный день бойскаутов. Для многих представителей старшего и среднего поколения россиян слово «скаут» (англ. scout) долгое время ассоциировалось с молодежным движением, являвшимся частью культуры западного мира, аналогом которого в России было пионерское движение. Это представление и верно, и нет.
- Фестиваль льда и снега – Китай
- День маленьких историй
- День взбитых сливок
- День клубники – Япония
- День кето–диеты
- День птиц
- Международный день бойскаутов
- День сценариста
- Международный разгрузочный день
Знаменательные даты и события
- 1731 В Москве зажглись первые уличные фонари
- 1762 На российский престол вступил Петр III
- 1949 Принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
Персоны
- 1932 — 1999
Раиса Горбачева
советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева
- р. 1969
Мэрилин Мэнсон
американский музыкант, певец, актер