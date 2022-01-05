По состоянию на 5 января общее количество заболевших ковидом в регионе составило 195496 человек.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 4 на 5 января на Дону число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 287 человек. Коэффициент распространения инфекции – 0,71. Новые заболевшие зарегистрированы в 52 из 55 городах и районах региона. В рейтинге заболеваемости Каменск по состоянию на 5 января находится на 12 месте – пять инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 9714 человек, за прошедшие сутки – 20.

Выздоровели 176730, за сутки – 466 человек.