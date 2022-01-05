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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Число заболевших ковидом на Дону увеличилось еще на 287 человек

здоровье

Число заболевших ковидом на Дону увеличилось еще на 287 человек

Опубликовано

По состоянию на 5 января общее количество заболевших ковидом в регионе составило  195496 человек.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 4 на 5 января на Дону число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 287 человек. Коэффициент распространения инфекции – 0,71. Новые заболевшие зарегистрированы в 52 из 55 городах и районах региона. В рейтинге заболеваемости Каменск по состоянию на 5 января находится на 12 месте – пять инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки. 

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 9714 человек, за прошедшие сутки – 20.

Выздоровели 176730, за сутки – 466 человек.

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