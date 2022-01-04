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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Рождество в Каменске будет аномально теплым

В Каменске сильные морозы резко сменит аномальная оттепель

общество

Рождество в Каменске будет аномально теплым

Опубликовано

По прогнозам синоптиков 6 и 7 января температура в Каменске поднимется до +4…+9 градусов.

Неустойчивая погода – примета этой зимы. В этом году обычно морозный январь продолжает удивлять скачками температур. С 4 января столбики термометров устремятся вверх и стартуют с отметки +3 градуса днем и -3…-7 ночью, 5 января – прогнозируется новое повышение температуры до +5 днем, и +4…+6 ночью. И, наконец, 6 и 7 января днем столбики термометров покажут дневные +6..+9, и +5…+8 ночью. Ожидается ветреная погода, с порывами до 13, местами до 15 м/с. Вместе с усилением ветра в регионе возможен гололед и туман. До 7 января включительно сохраняется высокая вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

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