Старый аварийный мост будет демонтирован, а новый возведут согласно разработанному проекту.

В конце 2021 года были подведены итоги конкурса по выполнению работ по реконструкции правого моста через Донец. Исполнять проект будет компания АО «Дороги и Мосты». Стоимость работ — 3,018 млрд рублей, что меньше максимальной цены контракта.

Работы необходимо выполнить в срок до 10 декабря 2023 года.

По мосту будет организовано трехполосное движение с севера на юг (по действующему сегодня мосту с юга на север движение будет по двум полосам).

Согласно расчетам, мост будет состоять из пяти пролетов общей длиной 397 м и шириной 20 м. Проект предусматривает тротуар шириной чуть больше 2 м. Строительство начнется не раньше конца этого года. Общая продолжительность работ на объекте составляет 34 месяца.