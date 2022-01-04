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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» начался демонтаж старого моста через Северский Донец

Мост на трассе М4 «Дон» через Северский Донец добили большегрузы
Фото из архива.

транспорт

На трассе М4 «Дон» начался демонтаж старого моста через Северский Донец

Демонтаж — это первый этап строительства нового автомобильного моста.

Опубликовано

Старый аварийный мост будет демонтирован, а новый возведут согласно разработанному проекту.

В конце 2021 года были подведены итоги конкурса по выполнению работ по реконструкции правого моста через Донец. Исполнять проект будет компания АО «Дороги и Мосты». Стоимость работ — 3,018 млрд рублей, что меньше максимальной цены контракта.
Работы необходимо выполнить в срок до 10 декабря 2023 года.
По мосту будет организовано трехполосное движение с севера на юг (по действующему сегодня мосту с юга на север движение будет по двум полосам).
Согласно расчетам, мост будет состоять из пяти пролетов общей длиной 397 м и шириной 20 м. Проект предусматривает тротуар шириной чуть больше 2 м. Строительство начнется не раньше конца этого года. Общая продолжительность работ на объекте составляет 34 месяца.

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