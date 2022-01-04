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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 4 января

Какой сегодня день: даты и события 4 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 4 января

Какой сегодня день: даты и события 4 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 января 2022 года.

  • День Ньютона. Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона (Newton Day). Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.
  • Настасьин день  
  • Новогодние каникулы 4 день
  • День страстей по лимонной карамельке
  • День музыкального поп чарта
  • День недопробитых бюллетеней
  • День бесплатной цветочной корзины
  • День пустяков
  • День спагетти
  • Всемирный день гипноза
  • Всемирный день азбуки Брайля

Знаменательные даты и события

  • 1908 Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь»
  • 1943 Американский журнал «Тайм» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина
  • 1985 В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери
  • 2004 Американский марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса

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