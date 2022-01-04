Какой сегодня день: даты и события 4 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 января 2022 года.
- День Ньютона. Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона (Newton Day). Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.
- Настасьин день
- Новогодние каникулы 4 день
- День страстей по лимонной карамельке
- День музыкального поп чарта
- День недопробитых бюллетеней
- День бесплатной цветочной корзины
- День пустяков
- День спагетти
- Всемирный день гипноза
- Всемирный день азбуки Брайля
Знаменательные даты и события
- 1908 Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь»
- 1943 Американский журнал «Тайм» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина
- 1985 В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери
- 2004 Американский марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса