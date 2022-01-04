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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Генеральный директор ФКП «Комбинат» Каменский» покинул свой пост

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

бизнес

Генеральный директор ФКП «Комбинат» Каменский» покинул свой пост

Опубликовано

Исполняющим обязанности гендиректора стал главный инженер предприятия Геннадий Мельник, сменив на этой должности Сергея Поварова.

15 декабря нового руководителя представил на предприятии директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Дмитрий Капранов. Проведение конкурса на замещение должности генерального директора планируется весной 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ФКП «Комбинат» Каменский».
Сергей Поваров, который вышел на заслуженный отдых, возглавлял предприятие с 2001 года.

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