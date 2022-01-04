За прошедшие сутки с 3 на 4 января в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 277 человек. С 2 на 3 января – 290.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, коэффициент распространения инфекции – 0,79. Новые заболевшие зарегистрированы в 52 городах и районах региона. За сутки в Каменске заболели 6 человек. По-прежнему, самый большой процент инфицированных – 32, 2% – в возрастной категории от 18 до 45 лет. 31% – от 46 до 65 лет. Наименьший показатель – 4,7% – у тех, кто старше 80 лет.

С 3 ни 4 января в регионе от ковида скончались 29 человек: 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет, и 13 мужчин – от 44 до 83 лет. За весь период в области выздоровели 176264 человека.