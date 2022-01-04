Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Число заболевших ковидом в Ростовской области продолжает снижаться

здоровье

Число заболевших ковидом в Ростовской области продолжает снижаться

Опубликовано

За прошедшие сутки с 3 на 4 января в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 277 человек. С 2 на 3 января – 290.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, коэффициент распространения инфекции – 0,79. Новые заболевшие зарегистрированы в 52 городах и районах региона. За сутки в Каменске заболели 6 человек. По-прежнему, самый большой процент инфицированных – 32, 2% – в возрастной категории от 18 до 45 лет. 31% – от 46 до 65 лет. Наименьший показатель – 4,7% – у тех, кто старше 80 лет.
С 3 ни 4 января в регионе от ковида скончались 29 человек: 16 женщин в возрасте от 44 до 97 лет, и 13 мужчин – от 44 до 83 лет. За весь период в области выздоровели 176264 человека.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

На виадуке застрял рейсовый автобус

транспорт

На виадуке застрял рейсовый автобус

На трассе М4 «Дон» перекрытий нет

транспорт

Трасса М4 «Дон» открыта для движения

В Каменске рейсовые автобусы трогаются с толкача

транспорт

В Каменске рейсовые автобусы трогаются с толкача

Фуру занесло на льду так, что она перегородила перекресток

транспорт

Фуру занесло на льду так, что она перегородила перекресток

Реклама
Вверх