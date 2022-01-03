Впервые за прошедшие полгода количество новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки увеличилось на 290 человек, а не на 400-600, как это было ранее. Близкий к этому показатель – 296 человек – был зарегистрирован 8 июля 2021 года.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, число заболевших ковидом дончан по состоянию на утро 3 января достигло 194932. Коэффициент распространения инфекции – 0,79. Из 55 городов и районов региона новых заболевших не выявлено в 4-х муниципалитетах. По состоянию на 3 января в рейтинге заболеваемости Каменск по числу заболевших ковидом находится на 15 месте – 4 новых случая за прошедшие сутки. Всего в регионе за весь период пандемии скончались 9 665 человек, выздоровели – 175 740.