С 2022 года вступили в силу изменения в Закон о занятости. Для поиска работы жителям Каменска теперь не нужно идти с заявлением Центр занятости (далее ЦЗ), а также предъявлять массу документов.

Достаточно, воспользовавшись порталом «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме, в котором требуется указать сведения об уровне квалификации и стаже работы. Также на цифровой платформе имеется функционал для тех, кто ищет работу с помощью центров занятости, но не претендует на получение пособия по безработице (например, люди, желающие сменить место работы, найти работу по совместительству, а также студенты дневных отделений).

Тем, у кого отсутствует доступ к Интернету или возникли сложности при регистрации на портале «Работа в России», необходимо обращаться непосредственно в каменский Центр занятости и получить там соответствующую помощь.

Что касается работодателей, то они могут направлять запрос о подборе сотрудников также в электронном виде и через личный кабинет «Работы в России». На портале можно не только получать уведомления о новых резюме, но и принимать отклики, отправлять предложения, взаимодействовать с соискателями, приглашать на собеседование.

Телефон для уточнения информации а Каменске: 8(86365) 7-28-18.