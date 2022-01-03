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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С января Служба занятости оказывает услуги на единой цифровой платформе «Работа в России»

С января Служба занятости оказывает услуги на единой цифровой платформе «Работа в России»

общество

С января Служба занятости оказывает услуги на единой цифровой платформе «Работа в России»

Опубликовано

С 2022 года вступили в силу изменения в Закон о занятости. Для поиска работы жителям Каменска теперь не нужно идти с заявлением Центр занятости (далее ЦЗ), а также предъявлять массу документов.

Достаточно, воспользовавшись порталом «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме, в котором требуется указать сведения об уровне квалификации и стаже работы. Также на цифровой платформе имеется функционал для тех, кто ищет работу с помощью центров занятости, но не претендует на получение пособия по безработице (например, люди, желающие сменить место работы, найти работу по совместительству, а также студенты дневных отделений).
Тем, у кого отсутствует доступ к Интернету или возникли сложности при регистрации на портале «Работа в России», необходимо обращаться непосредственно в каменский Центр занятости и получить там соответствующую помощь.
Что касается работодателей, то они могут направлять запрос о подборе сотрудников также в электронном виде и через личный кабинет «Работы в России». На портале можно не только получать уведомления о новых резюме, но и принимать отклики, отправлять предложения, взаимодействовать с соискателями, приглашать на собеседование.
Телефон для уточнения информации а Каменске: 8(86365) 7-28-18.

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