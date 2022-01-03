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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские дороги превратились в одноколейки

транспорт

Каменские дороги превратились в одноколейки

Опубликовано

3 января из-за морозов снежная каша на дорогах Каменска-Шахтинского превратилась в ледяные надолбы. Многие улицы города из двухполосных дорог превратились в однополосные.

В частности, осложнено автомобильное движение на ул. Ворошилова, в том числе на перекрёстке с ул. Московской, а также на ул. Красной и в пер. Красноармейском на подъезде к ул. Ленина.

Нелегко передвигаться по Каменску и пешеходам: подходы ко многим автобусным остановка, а также выходы на дорогу с обочин перекрыты ледяными брустверами высотой до метра. Перебраться через такой не каждому под силу.

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