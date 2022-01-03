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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 3 января

Какой сегодня день: даты и события 3 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 3 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 января 2022 года.

  • День рождения соломинки для коктейлей. Соломинка — приспособление в виде трубочки, предназначенное для втягивания любых напитков в рот, с целью последующего проглатывания. Изначально, соломинка для питья коктейлей изготавливалась из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых — ржаные трубочки, от чего и возникло название этого «приспособления».
  • День женщин в рок-н-ролле
  • День вишни в шоколаде
  • Фестиваль сонного дня
  • День позора
  • День бенгальских искр и гирляндных огней
  • День памяти княгини Ольги
  • День взвешивания

Знаменательные даты и события 

  • 1850 В Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петрашевцев
  • 1959 Аляска получила статус 49-го штата США
  • 1963 Состоялся первый полет самолета Ил-62 в СССР

Персоны

  • 1924 — 1994
    Сурен Каспарян
    советский офицер, Герой Советского Союза
  • 1925 — 2003
    Григорий Мкртчян
    советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион
  • 1936 — 1971
    Николай Рубцов
    советский поэт
  • 1953 — 2008
    Александр Абдулов
    советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России
  • р. 1956
    Мэл Гибсон
    американский и австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер
  • р. 1969
    Михаэль Шумахер
    немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион
  • р. 2003
    Грета Тунберг
    шведская экологическая активистка

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