общество
Какой сегодня день: даты и события 3 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 января 2022 года.
- День рождения соломинки для коктейлей. Соломинка — приспособление в виде трубочки, предназначенное для втягивания любых напитков в рот, с целью последующего проглатывания. Изначально, соломинка для питья коктейлей изготавливалась из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых — ржаные трубочки, от чего и возникло название этого «приспособления».
- День женщин в рок-н-ролле
- День вишни в шоколаде
- Фестиваль сонного дня
- День позора
- День бенгальских искр и гирляндных огней
- День памяти княгини Ольги
- День взвешивания
Знаменательные даты и события
- 1850 В Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петрашевцев
- 1959 Аляска получила статус 49-го штата США
- 1963 Состоялся первый полет самолета Ил-62 в СССР
Персоны
- 1924 — 1994
Сурен Каспарян
советский офицер, Герой Советского Союза
- 1925 — 2003
Григорий Мкртчян
советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион
- 1936 — 1971
Николай Рубцов
советский поэт
- 1953 — 2008
Александр Абдулов
советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России
- р. 1956
Мэл Гибсон
американский и австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер
- р. 1969
Михаэль Шумахер
немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион
- р. 2003
Грета Тунберг
шведская экологическая активистка