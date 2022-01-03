Не секрет, что у переболевших ковидом наблюдаются проблемы с легкими. Поэтому им рекомендуется восстанавливать дыхательную мускулатуру и укреплять межреберные мышцы.

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия заявил в интервью РИА Новости. Что тем, кто переболел ковидом будет полезно для восстановления дыхательной мускулатуры читать вслух по 15 минут каждый час. По мнению медика после ковида необходимо наладить и заставить полноценно работать дыхательную мускулатуру, в том числе межреберные мышцы. Ничего более эффективного, чем чтение вслух в этом плане предложить нельзя.