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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Академик РАН посоветовал необычное упражнение для восстановления легких после ковида

В Каменске стали меньше умирать от туберкулеза

здоровье

Академик РАН посоветовал необычное упражнение для восстановления легких после ковида

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Не секрет, что у переболевших ковидом наблюдаются проблемы с легкими. Поэтому им рекомендуется восстанавливать дыхательную мускулатуру и укреплять межреберные мышцы.

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия заявил в интервью РИА Новости. Что тем, кто переболел ковидом будет полезно для восстановления дыхательной мускулатуры читать вслух по 15 минут каждый час. По мнению медика после ковида необходимо наладить и заставить полноценно работать дыхательную мускулатуру, в том числе межреберные мышцы. Ничего более эффективного, чем чтение вслух в этом плане предложить нельзя.

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