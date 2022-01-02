Количество инфицированных коронавирусом в Ростовской области продолжает снижаться. С 1 на 2 января в регионе заболели 337 человек, что на 41 меньше, чем за аналогичный период с 31 декабря по 1 января – 378.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор общее количество заболевших на утро 2 января составило 194642 человек. Коэффициент распространения инфекции — 0,83. Новые заболевшие зарегистрированы в 52 городах и районах области. В Каменске – 4 новых инфицированных. Отмечается максимальное количество заболевших в возрасте от 18 до 45 лет (38,6%). С 1 на 2 января скончались от ковида 18 человек: 13 женщин в возрасте от 58 до 84 лет и 5 мужчин в возрасте от 53 до 82 лет. За сутки выздоровели 645 дончан.