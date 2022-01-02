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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За агрессивное вождение будут сажать

власть

За агрессивное вождение будут сажать

Опубликовано

30 декабря президент В. Путин подписал закон об уголовной ответственности за злостные нарушения ПДД.

Под агрессивным вождением понимается превышение допустимой скорости движения на 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (исключение составляют случаи, когда нужно объехать препятствие) водителями, которые ранее уже были оштрафованы и лишены прав за подобное правонарушение.

Нарушителям может грозить как штраф от 300 до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного от двух до трех лет, так и лишение свободы до трех лет.

Отметим, поводом для появления этого закона стал тот факт, что около 40 процентов ранее привлеченных к ответственности за быструю езду нарушают ПДД повторно.

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