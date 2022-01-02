30 декабря президент В. Путин подписал закон об уголовной ответственности за злостные нарушения ПДД.

Под агрессивным вождением понимается превышение допустимой скорости движения на 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (исключение составляют случаи, когда нужно объехать препятствие) водителями, которые ранее уже были оштрафованы и лишены прав за подобное правонарушение.

Нарушителям может грозить как штраф от 300 до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного от двух до трех лет, так и лишение свободы до трех лет.

Отметим, поводом для появления этого закона стал тот факт, что около 40 процентов ранее привлеченных к ответственности за быструю езду нарушают ПДД повторно.