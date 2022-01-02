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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Страховые пенсии увеличили на 5,9 процентов

График выплаты пенсии в мае изменится

общество

Страховые пенсии увеличили на 5,9 процентов

Опубликовано

С 1 января выросли страховые пенсии неработающих пенсионеров.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6401,10 руб. в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 104,69 руб.

Меж тем, размер прибавки к пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии: чем выше приобретенные в течение трудового периода пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации, сообщает Пенсионный фонд России.

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