Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россиянам разрешили выходить на пенсию раньше срока

Каменским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей

общество

Россиянам разрешили выходить на пенсию раньше срока

Опубликовано

С 2022 года на два года раньше положенного смогут уходить на пенсию граждане предпенсионного возраста, уволенные из-за сокращения штата.

Такой возможностью смогут воспользоваться женщины и мужчины, имеющие 20 и 25 лет страхового трудового стажа соответственно.

«Пенсия, предусмотренная настоящим пунктом, назначается со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину без истребования от него заявления о назначении пенсии», — сказано в Федеральном законе № 153-ФЗ от 26 мая 2021 г. “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

происшествия

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского растет пробка

транспорт

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского растет пробка

Трассу М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского начали обрабатывать от гололеда

транспорт

Трассу М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского начали обрабатывать от гололеда

На трассе М4 «Дон» столкнулись 15 автомобилей

происшествия

На трассе М4 «Дон» столкнулись 15 автомобилей

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Реклама
Вверх