С 2022 года на два года раньше положенного смогут уходить на пенсию граждане предпенсионного возраста, уволенные из-за сокращения штата.

Такой возможностью смогут воспользоваться женщины и мужчины, имеющие 20 и 25 лет страхового трудового стажа соответственно.

«Пенсия, предусмотренная настоящим пунктом, назначается со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину без истребования от него заявления о назначении пенсии», — сказано в Федеральном законе № 153-ФЗ от 26 мая 2021 г. “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”.