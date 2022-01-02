Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россиян готовят к выдаче электронных паспортов

власть

Россиян готовят к выдаче электронных паспортов

Опубликовано

Бумажный документ будет аннулироваться при выдаче его электронного аналога.

Иметь сразу два документа – в бумажном виде и электронном – не получится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Из двух вариантов действительным будет только один. При этом электронный и заграничный паспорта по-прежнему будут иметь разную юридическую силу. Выдача электронного документа будет производиться на добровольной основе с 14-летнего возраста. Предположительно внедрять цифровые носители предполагается с 2023 года. Первыми регионами, в которых россиянам будет предоставлена возможность получить цифровой документ станут Москва, Московская область и Татарстан. Технические испытания электронных паспортов уже проведены.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Автор: 28.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

происшествия

Сегодня многие аварии на трассе М4 «ДОН» провоцировали автомобили на летней резине

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского растет пробка

транспорт

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского растет пробка

Трассу М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского начали обрабатывать от гололеда

транспорт

Трассу М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского начали обрабатывать от гололеда

На трассе М4 «Дон» столкнулись 15 автомобилей

происшествия

На трассе М4 «Дон» столкнулись 15 автомобилей

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 декабря!

Реклама
Вверх