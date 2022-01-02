Бумажный документ будет аннулироваться при выдаче его электронного аналога.

Иметь сразу два документа – в бумажном виде и электронном – не получится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Из двух вариантов действительным будет только один. При этом электронный и заграничный паспорта по-прежнему будут иметь разную юридическую силу. Выдача электронного документа будет производиться на добровольной основе с 14-летнего возраста. Предположительно внедрять цифровые носители предполагается с 2023 года. Первыми регионами, в которых россиянам будет предоставлена возможность получить цифровой документ станут Москва, Московская область и Татарстан. Технические испытания электронных паспортов уже проведены.