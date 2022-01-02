С 1 января 2022 г. больничные листы и выплаты по беременности и родам будут перечислять напрямую из Фонда социального страхования.

Теперь больницы будут обязаны составлять листки нетрудоспособности в электронной форме и передавать из в соцстрах для назначения и выплаты пособий, сообщает Парламентская газета.

Фонд социального страхования будет самостоятельно получать от работодателей данные о размерах зарплаты и уходе сотрудника на больничный или декрет, а из ЗАГСов — о рождении ребенка.

Деньги будут поступать на банковский счет, указанный в заявлении застрахованного человека или в личном кабинете на сайте Госуслуг.