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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Работодателей освободили от выплат больничных и декретных

Работодателей хотят освободить от выплат больничных и отпусков

общество

Работодателей освободили от выплат больничных и декретных

Опубликовано

С 1 января 2022 г. больничные листы и выплаты по беременности и родам будут перечислять напрямую из Фонда социального страхования.

Теперь больницы будут обязаны составлять листки нетрудоспособности в электронной форме и передавать из в соцстрах для назначения и выплаты пособий, сообщает Парламентская газета.

Фонд социального страхования будет самостоятельно получать от работодателей данные о размерах зарплаты и уходе сотрудника на больничный или декрет,  а из ЗАГСов — о рождении ребенка.

Деньги будут поступать на банковский счет, указанный в заявлении застрахованного человека или в личном кабинете на сайте Госуслуг.

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