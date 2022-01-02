С 1 января изменился курортный сбор за отдых в Краснодарском крае. Например, в Сочи он вырос в пять раз – с 10 до 50 рублей в сутки.

Увеличение размера курортного сбора связано с необходимостью повышения поступлений в бюджет региона. За счет этих средств происходит строительство, реконструкция, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи. В других городах и районах Краснодарского края размер курортного сбора вырастет до 30 рублей в сутки.

Напомним, курортный сбор был введен в середине 2018 года – в сутки отдыхающие платили 10 руб. с каждого человека.