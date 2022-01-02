общество
Какой сегодня день: даты и события 2 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 января 2022 года.
- День научной фантастики. 2 января отмечается День научной фантастики (Science Fiction Day). Среди любителей различных литературных жанров немало поклонников научной фантастики, которых объединила любовь к этому направлению в литературе, кино и других видах искусства.
- Новый мяу–год у кошек
- День профитролей
- Куриное Рождество – Черногория
- День шведского стола
- Праздник Новодворской иконы Божией Матери
- День личного тренера
- День мягких подушек
- День швейцарского сыра
- День мотивации и вдохновения
- Всемирный день интроверта
Знаменательные даты и события
- 1649 Богдан Хмельницкий триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины
- 1839 Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны
- 1905 Окончилась героическая оборона крепости Порт-Артур
- 1959 Запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1»