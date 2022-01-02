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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 2 января

Какой сегодня день: даты и события 2 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 2 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 января 2022 года.

  • День научной фантастики. 2 января отмечается День научной фантастики (Science Fiction Day). Среди любителей различных литературных жанров немало поклонников научной фантастики, которых объединила любовь к этому направлению в литературе, кино и других видах искусства.
  • Новый мяу–год у кошек
  • День профитролей
  • Куриное Рождество – Черногория
  • День шведского стола
  • Праздник Новодворской иконы Божией Матери
  • День личного тренера
  • День мягких подушек
  • День швейцарского сыра
  • День мотивации и вдохновения
  • Всемирный день интроверта

Знаменательные даты и события

  • 1649 Богдан Хмельницкий триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины
  • 1839 Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны
  • 1905 Окончилась героическая оборона крепости Порт-Артур
  • 1959 Запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1»

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