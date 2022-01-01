Спасатели сообщают об ухудшении погодных условий с 1 января 2022 года – в регионе ожидаются гололед и туман.

Плюсовые значения дневных температур – с 1 по 6 января от +3 до +8 и ночные морозы от -2 до -12 градусов неизбежно приведут к гололеду. Вероятно возникновение тумана в утренние и вечерние часы. Добавьте к этому прогнозируемый синоптиками снег с дождем, усиление ветра до 12-17 м/с, и станет понятно, что дорожного коллапса не избежать. К тому же есть вероятность падения деревьев, веток, слабозакрепленных конструкций. Поэтому как водителям, так и пешеходам стоит соблюдать максимальную осторожность. Не забывать про безопасный ин