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здоровье
Количество заболевших ковидом на Дону продолжает снижаться
По состоянию на 31 декабря в четырех районах региона за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного...
спорт
Каменчане стали вторыми в области по настольному хоккею
Команда из Каменска стала обладателем Рождественского Кубка Ростовской области среди юнармейских команд по настольному хоккею STIGA...
здоровье
Врач назвал лучшие продукты для борьбы с новогодним похмельем
Кефир и капустный рассол станут лучшими помощниками после чрезмерного возлияния. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог столичного департамента...
здоровье
Заболевших ковидом на Дону за прошедшие сутки стало меньше на тридцать человек
За последние сутки с 29 на 30 декабря на Дону зарегистрировано 427 новых случаев инфицирования коронавирусом....
здоровье
Вакцинироваться в Ростовской области можно даже в праздничные дни
С 31 декабря по 9 января в донских поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи и...
общество
Какой сегодня день: даты и события 30 декабря
Всем доброе утро! Желаем отличного настроения и удачной предновогодней недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России,...