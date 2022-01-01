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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С Новым 2022 годом, Каменск!

С Новым 2022 годом, Каменск!

общество

С Новым 2022 годом, Каменск!

Опубликовано

Дорогие каменчане, коллектив газеты и сайта «ПИК» поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет лучше прежнего и приносит всем нам только хорошие новости!

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