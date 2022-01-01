За прошедшие сутки с 31 декабря на 1 января в регионе заболели ковидом 378 дончан, что на

31 человек меньше, чем за аналогичный период с 30 на 31 декабря.

По данным областного правительство со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на 1 января общее количество заболевших за весь период пандемии составило 194305 человек. Сегодня коэффициент распространения инфекции составляет 0,83. Новые заболевшие зарегистрированы в 50 городах и районах региона. Каменск в региональном рейтинге заболевших на утро 1 января находился на 13 месте – 7 новых случаев инфицирования за прошедшие сутки. С 31 по 1 января скончались еще 20 ковидных больных: восемь женщин в возрасте от 46 до 87 лет, и 12 мужчин – от 47 до 95 лет. На сегодняшний день в регионе завершили вакцинацию двумя компонентами 1914,45 тыс. человек.