общество
Какой сегодня день: даты и события 1 января
Всем доброго новогоднего утра! Желаем отличного настроения! С Новым годом, друзья! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 января 2022 года.
- Новый год. Яркий и веселый праздник — Новый год — в большинстве стран отмечают по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января. Только народы, встречающие Новый год по Григорианскому календарю, отмечают праздник 1 января. Первыми за праздничный стол садятся жители островов в Тихом океане. Для католической Европы главным праздником является Рождество, а Новый год завершает рождественский период.
Один из старейших праздников на земле берет свое начало еще в древние века. Точная дата его появления неизвестна, но сохранились записи, что традиция празднования, бог-покровитель и ритуалы встречи Нового года существовали при Юлии Цезаре. Многовековые обряды легли в основу современного праздника и отражают национальную особенность каждого государства.
Зимние новогодние каникулы-2022 в России продлятся 10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.
- День коктейля «Кровавая Мэри»
- День дарения яблок
- День выпускания хлопушек на свободу
- День «Первой ноги» – Великобритания
- День единой европейской валюты
- Всемирный день семьи
- День авторского права
- Международный день похмелья
- День бросания кекса
Знаменательные события в истории
- 1700 В России введен Юлианский календарь
- 1943 Началось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ
- 1968 На Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время»
Персоны
- 1893 — 1941
Иван Панфилов
советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза
- 1919 — 1999
Игорь Владимиров
советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР
- р. 1964
Рима Баталова
советская легкоатлетка, 13-кратная Паралимпийская чемпионка
- 1971 — 2005
Дмитрий Нелюбин
советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион