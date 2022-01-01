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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 1 января

Какой сегодня день: даты и события 1 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 1 января

Опубликовано

Всем доброго новогоднего утра! Желаем отличного настроения! С Новым годом, друзья! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 января 2022 года.

  • Новый год. Яркий и веселый праздник — Новый год — в большинстве стран отмечают по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января. Только народы, встречающие Новый год по Григорианскому календарю, отмечают праздник 1 января. Первыми за праздничный стол садятся жители островов в Тихом океане. Для католической Европы главным праздником является Рождество, а Новый год завершает рождественский период.
    Один из старейших праздников на земле берет свое начало еще в древние века. Точная дата его появления неизвестна, но сохранились записи, что традиция празднования, бог-покровитель и ритуалы встречи Нового года существовали при Юлии Цезаре. Многовековые обряды легли в основу современного праздника и отражают национальную особенность каждого государства.
    Зимние новогодние каникулы-2022 в России продлятся 10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. 
  • День коктейля «Кровавая Мэри»
  • День дарения яблок
  • День выпускания хлопушек на свободу
  • День «Первой ноги» – Великобритания
  • День единой европейской валюты
  • Всемирный день семьи
  • День авторского права
  • Международный день похмелья
  • День бросания кекса

Знаменательные события в истории

  • 1700 В России введен Юлианский календарь
  • 1943 Началось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ
  • 1968 На Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время»

Персоны

  • 1893 — 1941
    Иван Панфилов
    советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза
  • 1919 — 1999
    Игорь Владимиров
    советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР
  • р. 1964
    Рима Баталова
    советская легкоатлетка, 13-кратная Паралимпийская чемпионка
  • 1971 — 2005
    Дмитрий Нелюбин
    советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион

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