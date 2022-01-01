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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Как добраться из Ростова-на-Дону в парк «Лога»

Как добраться из Ростова-на-Дону в парк «Лога»
Фото: vk.com/parkloga

транспорт

Как добраться из Ростова-на-Дону в парк «Лога»

Опубликовано

Новогодние каникулы — отличный повод отправиться на прогулку в парк «Лога», расположенный в х. Старая Станица Каменского района.

Если поездка планируется на личном транспорте, то добраться до парка — пара пустяков. Двигающимся с севера области достаточно свернуть с трассы М4 «Дон» направо в х. Старую Станицу, проехать по ул. Буденного 4,5 км и свернуть направо после указателя «Парк Лога». Гостям из Ростова-на-Дону следует миновать мост через реку Северский Донец, подняться по трассе до первого виадука на ст. Калитвенскую, проехать по нему в х. Старая Станица.

Тем, кто решить поехать в парк «Лога» своим ходом, следует доехать до автовокзала в Каменске, далее пройти 400 м до автобусной остановки, там сесть на автобус № 123 «Каменск-Глубокий», который идет через Старую Станицу. Ближайшая к парку автобусная остановка находится буквально в пятистах метров. На этот же автобус можно сесть от каменского железнодорожного вокзала.

График работы автобуса № 123 «Каменск (ж/д вокзал) – Глубокий»
с 1 по 9 января
ежедневно
из Каменска: 7.35 9.20 12.05 14.40 15.50 18.45
из Глубокого: 6.15 7.40 9.10 11.40 14.00 17.15
При движении из г. Каменска по ул. Ворошилова до остановки «Микрорайон».

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